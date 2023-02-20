В Нидерландах заявили об угрозе диверсий России на энергообъектах

По данным разведки, несколько месяцев назад российский корабль в Северном море собирал информацию о нидерландских ветровых электростанциях.

"Это было своевременно обнаружено и с этим своевременно справились", - сказал Свилленс, отметив, что судно перенаправили.

Разведчик добавил, что "угроза для Нидерландов выше, чем кажется на первый взгляд", поскольку Россия также была заинтересована в картографировании интернет-кабелей и газопроводов.

Разведка Нидерландов отмечает, что происходят "подготовительные действия к беспорядкам и саботажу". Спецслужба предупреждает о возможных диверсиях также на других объектах критической инфраструктуры. К примеру, на объектах поставки питьевой воды.