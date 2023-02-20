RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах заявили об угрозе диверсий России на энергообъектах

Фото: Нидерланды предупреждают о возможных диверсиях РФ в Северном море (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия собирает данные об энергообъектах Нидерландов и может совершить диверсии в Северном море, чтобы повредить систему энергоснабжения.

Об этом заявил директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По данным разведки, несколько месяцев назад российский корабль в Северном море собирал информацию о нидерландских ветровых электростанциях.

"Это было своевременно обнаружено и с этим своевременно справились", - сказал Свилленс, отметив, что судно перенаправили.

Разведчик добавил, что "угроза для Нидерландов выше, чем кажется на первый взгляд", поскольку Россия также была заинтересована в картографировании интернет-кабелей и газопроводов.

Разведка Нидерландов отмечает, что происходят "подготовительные действия к беспорядкам и саботажу". Спецслужба предупреждает о возможных диверсиях также на других объектах критической инфраструктуры. К примеру, на объектах поставки питьевой воды.

Напомним, закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов по подозрению в шпионаже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация