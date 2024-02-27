В Нидерландах закрылся центральный пункт приема украинских беженцев: детали

27 февраля закрылся центральный пункт приема украинских беженцев в нидерландском городе Утрехт. Из-за того, что место переполнено, там образуются длинные очереди в санузлы, а людям не могут обеспечить достаточную конфиденциальность.

Приемная зона находится в зале 5 выставочного центра Jaarbeurs (Ярберс). Поскольку в Нидерландах больше нет места, украинцам некуда деваться, отмечает издание.

В центр в Утрехте ежедневно за помощью обращаются от 50 до 70 новых людей. Двери пункта приема снова откроют, когда количество украинцев станет меньше 80.

Украинцы, приехавшие в Утрехт и не нуждающиеся в немедленной помощи, должны будут найти жилье самостоятельно.

Как отмечается на странице help-ukraine.nl, у украинцев, которые прибыли в Нидерланды, есть два пути получить временное жилье. Один из них – обратиться в одну из официальных локаций приема перемещенных лиц из Украины, где можно будет начать процесс регистрации (второй – найти семью, которая примет к себе домой). На сайте указаны адреса двух существующих центров: в Утрехте с уточнением, что он прекратил работу, и в Тер Апель (Ter Apelervenen 4 en 5, 9561 MC Ter Apel).

"Если вы отправитесь в центр помощи перемещенным лицам, у вас будет гарантированная крыша над головой, еда и возможность просить о другой помощи. Из минусов – условия проживания не гарантированы. Вас могут поселить в хорошем отеле, а могут в общежитии. Также нет гарантии, что поселят в том городе, в котором вы хотите. Например, Амстердам переполнен", – отмечается на странице для украинских беженцев.

Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)

Ранее сообщалось, что за первые недели 2024 года в регистрационный центр в Утрехте обратилось более 3000 украинцев. Обычно беженцы сначала остаются в центре регистрации в Jaarbeurs, а затем переезжают в муниципальный приют. В то же время и муниципальные приюты заполнены более чем на 99%.

Приют при регистрационном пункте в Утрехте с начала февраля ежедневно переполнен.