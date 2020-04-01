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У Нідерландах звільнився прокурор, який очолював слідство щодо MH17

Новини » Політика     01.04.2020 - 18:03
У Нідерландах звільнився прокурор, який очолював слідство щодо MH17
Фото: Фред Вестербеке (flickr by algemeendagblad)

Вестербеке очолить поліцію Роттердама

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який очолював міжнародне слідство у справі про катастрофу MH17 на Донбасі, звільнився. Про це повідомляє місцевий сайт nu.nl.

Повідомляється, що з 1 квітня Вестербеке йде з прокуратури Нідерландів, надалі він очолить поліцію Роттердама.

Також повідомляється, що він отримав нагороду від Міністерства юстиції та безпеки за успіхи в розслідуванні катастрофи MH17. Ініціатива виходила від сімей загиблих.

Зазначимо, Вестербеке очолював Спільну слідчу групу (JIT), яка займалася кримінальним розслідуванням авіакатастрофи малазійського літака на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гаазький суд запросив супутникові знімки США, на яких зафіксовано запуск ракети по літаку рейсу MH17. Дані знімки є засекреченими, однак ще в 2014 році були передані нідерландському слідству.

Наступне судове засідання заплановане на 8 червня, захисту обвинуваченого Олега Пулатова дали матеріали на ознайомлення зі справою. Очікується, що основний розгляд почнеться в наступному році.

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