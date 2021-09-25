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У Нідерландах влаштували акцію проти обов'язкових COVID-перепусток

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Нідерланди, Субота 25 вересня 2021 23:05
У Нідерландах влаштували акцію проти обов'язкових COVID-перепусток Фото: у Гаазі протестували проти COVID-19 перепусток в бари (nos.nl)
Автор: Артур Родивилов

Протестувальники зібралися в суботу на акцію проти введення COVID-пропуску в Нідерландах. Доказ вакцинації проти COVID-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rueters.

Нова вимога пред'явити пропуск або недавній негативний тест на коронавірус збіглася зі скасуванням майже всіх заходів соціального дистанціювання в країні, де 72% населення отримало хоча б одну дозу вакцини.

Хоча маски для обличчя все ще обов'язкові в громадському транспорті, учням і вчителям більше не доведеться носити маски в школах, а також скасовано правило про 1,5-метрової дистанції в громадських місцях.

Кілька сотень протестувальників зібралися в Гаазі, де знаходиться уряд Нідерландів, щоб пройти маршем центром міста.

Більшість голландців підтримують введення "корона-пропусків", але вони викликали критику з боку сектора гостинності.

Понад 40% власників барів і ресторанів не планують просити клієнтів сертифікат про вакцинацію. Багато підприємств розглядають цю вимогу як "політичний інструмент", спрямований на поширення вакцинації.

Нагадаємо, у Нідерландах звільнили члена Кабінету міністрів Мону Кейзер, що поставила під сумнів використання COVID-паспортів, які стали обов'язковими в низці закладів по всій країні.

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