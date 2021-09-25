У Нідерландах влаштували акцію проти обов'язкових COVID-перепусток

Протестувальники зібралися в суботу на акцію проти введення COVID-пропуску в Нідерландах. Доказ вакцинації проти COVID-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rueters .

Нова вимога пред'явити пропуск або недавній негативний тест на коронавірус збіглася зі скасуванням майже всіх заходів соціального дистанціювання в країні, де 72% населення отримало хоча б одну дозу вакцини.

Хоча маски для обличчя все ще обов'язкові в громадському транспорті, учням і вчителям більше не доведеться носити маски в школах, а також скасовано правило про 1,5-метрової дистанції в громадських місцях.

Кілька сотень протестувальників зібралися в Гаазі, де знаходиться уряд Нідерландів, щоб пройти маршем центром міста.

Більшість голландців підтримують введення "корона-пропусків", але вони викликали критику з боку сектора гостинності.

Понад 40% власників барів і ресторанів не планують просити клієнтів сертифікат про вакцинацію. Багато підприємств розглядають цю вимогу як "політичний інструмент", спрямований на поширення вакцинації.