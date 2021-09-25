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В Нидерландах устроили акцию против обязательных COVID-пропусков

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Нидерланды, Суббота 25 сентября 2021 23:05
В Нидерландах устроили акцию против обязательных COVID-пропусков Фото: в Гааге протестовали против COVID-19 пропусков в бары (nos.nl)
Автор: Артур Родивилов

Протестующие собрались в субботу на акцию против введения COVID-пропуска в Нидерландах. Доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rueters.

Новое требование предъявить пропуск или недавний отрицательный тест на коронавирус совпало с отменой почти всех мер социального дистанцирования в стране, где 72% населения получило хотя бы одну дозу вакцины.

Хотя маски для лица все еще обязательны в общественном транспорте, ученикам и учителям больше не придется носить маски в школах, а также отменено правило о 1,5-метровой дистанции ​​в общественных местах.

Несколько сотен протестующих собрались в Гааге, где находится правительство Нидерландов, чтобы пройти маршем по центру города.

Большинство голландцев поддерживают введение "корона-пропусков", но они вызвали критику со стороны сектора гостеприимства.

Более 40% владельцев баров и ресторанов не планируют просить клиентов сертификат о вакцинации. Многие предприятия рассматривают это требование как "политический инструмент", направленный на распространение вакцинации.

Напомним, в Нидерландах уволили члена Кабинета министров Мону Кейзер, поставившую под сомнение использование COVID-паспортов, которые стали обязательными в ряде заведений по всей стране.

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