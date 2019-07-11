В Нідерландах відбудеться конференція щодо катастрофи MH17

У нідерландському місті Ньювегейн відбудеться міжнародна конференція " П’ять років після MH17", присвячена річниці трагедії рейсу, впливу на родичів загиблих, політику, а також наслідкам після трагедії та безпеці повітряного простору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів конференції.

Подія відбудеться 16 липня, організатором конференції є фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику кількість родичів жертв рейсу MH17.

До участі у конференції запрошені генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен та засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Еліот Гіґґінс.

Нагадаємо, що рейс MH17, який вилетів із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинуло 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Відзначимо, 19 червня слідство оголосило імена осіб, яких підозрюють у знищенні літака. Всі вони будуть оголошені в міжнародний розшук та отримають підозру від СБУ. Крім того генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся до російської влади з проханням видати підозрюваних.