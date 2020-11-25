У Нідерландах сьогодні продовжаться слухання у справі МН17

Фото: суд по справі МН17 (nos.nl)

В Нідерландах сьогодні, 25 листопада, продовжаться слухання у справі про катастрофу малазійського авіарейсу МН17 над Донбасом. На засіданні суд має оголосити рішення щодо запитів захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Засідання призначено на 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом - ред). Слухання у справах проти трьох інших обвинувачених (Ігоря Гиркин, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка) будуть продовжені 1 лютого 2021 року.

Зазначимо, сторона захисту Пулатова вимагає заново допитати експертів і свідків у справі MH17, а також заново дослідити всі докази.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що під час одного з попередніх судових засідань по справі MH17 Олег Пулатов виступив із зверненням, в якому заперечував провину.

Також повідомлялося, що в жовтні Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультативної групи з МН17 є свідченням страху Росії перед правдою.