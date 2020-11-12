Справа МН17: у Нідерландах сьогодні продовжаться слухання

Фото: малайзійський літак (flickr by Alan Wilson)

У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове судове засідання у справі збиття літака рейсу МН17 над Донбасом. Засідання почнеться о 9:00 за київським часом.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Очікується, що сторона обвинувачення відреагує на запити захисту щодо розслідування. Потім суд вирішить, які запити приймати.

Захист одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази.

Нагадаємо, захист Пулатова хоче допитати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

У жовтні Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультаційної групи з МН17 є свідченням страху Росії перед правдою.

Разом з тим, РБК-Україна писало, що ЄС закликав Росію відновити консультації щодо МН17.