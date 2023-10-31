В Нидерландах россиянина посадили в тюрьму за обход санкций

По данным СМИ, россиянина задержали в прошлом году в деревне Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд. Это произошло после того, как его счета проверила служба финансовых расследований Нидерландов.

Выяснилось, что мужчина в течение семи месяцев отправлял в Россию микрочипы и дроны. Это нарушало санкционный режим Европейского Союза.

Россиянин пытался обойти санкции с помощью фиктивных компаний на Мальдивах, которые использовались для импорта электроники в российские вооруженные и оборонные компании.

Суд Нидерландов постановил, что предприниматель намеренно пытался обойти санкции ЕС и этим нанес "серьезный ущерб серьезным образом" механизму, призванному отрезать Россию от критически важных технологий для оборонной промышленности.

"После оглашения санкций "бизнес-модель" ответчика, по сути, заключалась в уклонении от санкций", - говорится в сообщении.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций . Они включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Недавно сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет импорта российских алмазов уже до конца октября .

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что Европейский союз работает над 12-м пакетом санкций против России , рассматривается предложение о запрете алмазов.

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