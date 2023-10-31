RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах россиянина посадили в тюрьму за обход санкций

Иллюстративное фото: в Нидерландах россиянина посадили в тюрьму за обход санкций (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По данным СМИ, россиянина задержали в прошлом году в деревне Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд. Это произошло после того, как его счета проверила служба финансовых расследований Нидерландов.

Выяснилось, что мужчина в течение семи месяцев отправлял в Россию микрочипы и дроны. Это нарушало санкционный режим Европейского Союза.

Россиянин пытался обойти санкции с помощью фиктивных компаний на Мальдивах, которые использовались для импорта электроники в российские вооруженные и оборонные компании.

Суд Нидерландов постановил, что предприниматель намеренно пытался обойти санкции ЕС и этим нанес "серьезный ущерб серьезным образом" механизму, призванному отрезать Россию от критически важных технологий для оборонной промышленности.

"После оглашения санкций "бизнес-модель" ответчика, по сути, заключалась в уклонении от санкций", - говорится в сообщении.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций . Они включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Недавно сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет импорта российских алмазов уже до конца октября .

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что Европейский союз работает над 12-м пакетом санкций против России , рассматривается предложение о запрете алмазов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация