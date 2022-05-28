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У Нідерландах розробили онлайн-перекладач для спілкування українською мовою

Додаток Рryvit (Фото: appmachine.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія AppMachine в Нідерландах запустила додаток, який перетворює телефон в кишеньковий перекладач і допомагає спілкуватися українською мовою. Додаток називається Рryvit. У ньому доступні три мови - українська, нідерландська та англійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Мобільний додаток дозволяє записувати окремі фрази і діалоги, і надалі переводити їх текст на одну з трьох доступних мов.

Раніше ми писали, що японський виробник розумних перекладачів Pocketalk подарував посольству України в Японії тисячу кишенькових пристроїв, щоб полегшити мовні труднощі, з якими стикаються багато біженців.

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