У Нідерландах розслідують можливе шпигунство за військовим аташе РФ

МЗС Росії викликало тимчасову повірену у справах Нідерландів у зв'язку зі знайденою апаратурою стеження
Міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що у відомство надійшла інформація щодо знайденої апаратури стеження в автомобілі військового аташе РФ. Поліція почала розслідування.
Про це повідомляє NOS.
Додаткових подробиць справи міністр не навела з огляду на триваюче розслідування.
Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Нідерландів у зв'язку зі знахідкою. Там заявили, що установка шпигунського обладнання на автівці російського дипломата не йде на користь і без того складним відносинам з Нідерландами.
Оллонгрен заявила, що у Нідерландів своя "історія з Росією" через катастрофу MH17.
"Я думаю, що це завжди відіграє певну роль у наших відносинах з Росією", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нідерландах були затримані і вислані до РФ два російських шпигуна.
Також поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості.