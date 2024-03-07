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В Нидерландах работающих беженцев из Украины обяжут платить личный взнос

Фото: украинским беженцами в Нидерландах придется оплачивать личный взнос (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Работающим украинским беженцам вскоре придется платить до 350 евро в виде личных взносов. Это составляет около 105 евро за воду, газ и электроэнергию и около 242 евро взноса для людей, которые не получают питание по месту жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Государственный секретарь Эрик ван дер Бург написал Палате представителей, что он выбирает "простую и понятную модель" оплаты за услуги, ведь правила необходимо применять максимально одинаково. Ранее госсекретарь также заявлял, что украинцы должны иметь возможность получить скидку, если они имеют работу.

Кроме того, во время дебатов обсуждался вопрос о том, должны ли украинцы платить за аренду. Сейчас госсекретарь хочет проверить, можно ли взимать плату за аренду "гибкого" жилья и затем начать это тестировать.

В то же время, обязанность украинцев быть застрахованными через Закон о медицинском страховании, вводится не будет.

Украинские беженцы в Нидерландах

В Нидерландах предлагают обязать украинских беженцев платить за проживание. За ужесточение правил для трудоустроенных украинцев высказались депутаты парламента.

Также мы рассказывали, что Нидерланды сталкиваются с проблемой размещения украинских беженцев. В муниципальных приютах занято более 99% мест, а люди продолжают прибывать.

Кроме того, в Нидерландах завершился срок действия временной защиты для беженцев из Украины, не имеющих украинского гражданства. Они должны выехать из страны до 1 апреля либо попросить международного убежища.

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