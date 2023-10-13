В Нидерландах оштрафовали компании, которые помогали РФ строить Крымский мост

Как сообщается, всем лицам были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, а компании должны заплатить штрафы на общую сумму 160 тысяч евро.

По данным следствия, компании поставляли машины, запчасти и другие услуги для строительства моста через Керченский пролив. Одна из них извлекла выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг на сумму около 71 тысячи евро. Эту незаконно полученную прибыль конфисковала нидерландская прокуратура.

"Крымский мост был частично построен благодаря использованию голландских знаний и опыта", - отметили в прокуратуре.

Какие компании нарушили санкции против России в прокуратуре не сообщили.