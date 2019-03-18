У Нідерландах назвали мотиви підозрюваного в стрілянині в Утрехті

Фото: підозрюваний у стрілянині Гокмен Таніс (twitter com 2delavega2000)

У Таніса були психологічні проблеми і проблеми в сім'ї

Прокуратура з'ясовує версії стрілянини в Нідерландах, в результаті якої загинули троє людей. Про це повідомляє Reuters.

Влада не виключає, що це було зроблено у терористичних цілях. Але також існують свідчення знайомих затриманого чоловіка, згідно з яким у Таніса були психологічні проблеми і проблеми в сім'ї. Зазначимо, що стрілка вже затримали і рівень терористичної небезпеки в Утрехті знизився.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті стрілянини загинули троє людей і ще 9 людей постраждали.

Нагадаємо, що в місті Утрехті 18 березня невідомий відкрив стрілянину в трамваї. У поліції повідомили, що підозрюють у стрілянині 37-річного громадянина Туреччини Гокмена Таніса. На місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції країни. Передбачуваний зловмисник втік з місця злочину. Крім того, повідомляється, що злочинців могло бути кілька.

"Розслідування інциденту триває. Не виключається, що нападники мали терористичні мотиви", - йдеться в повідомленні поліції.