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Поліція затримала підозрюваного у стрілянині в Нідерландах

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 19:48
Поліція затримала підозрюваного у стрілянині в Нідерландах
Фото: метро стрілянини в Утрехті (twitter com 2delavega2000)

В результаті стрілянини загинули три людини

Поліція затримала підозрюваного в стрільбі в Нідерландах, в результаті якої загинули три людини. Про це повідомляє Euronews.

В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб. В місті були посилені заходи безпеки.

РБК-Україна писало, що в Нідерландах у місті Утрехті 18 березня невідомий відкрив стрілянину в трамваї. Стрілець втік з місця злочину. У поліції повідомили, що підозрюють у стрілянині 37-річного громадянина Туреччини Гокмена Таниса.

Також в поліції Нідерландів заявили, що невідомі, які відкрили стрілянину в місті Утрехт, могли мати терористичні мотиви. "Розслідування інциденту триває. Не виключається, що нападники мали терористичні мотиви", - йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомлялося, на місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції країни. Передбачуваний зловмисник втік з місця злочину. Крім того, повідомляється, що злочинців могло бути кілька.

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