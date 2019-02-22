У Нідерландах компанія може отримати штраф за забруднення повітря

Компанія роками викидала в повітря набагато більше діоксиду сірки, ніж дозволено

В Нидерландах компания может получить штраф в 11 миллионов евро за загрязнение воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Компанию из Роттердама могут наказать по требованию прокуратуры Нидерландов.

"Прокуратура требует оштрафовать на 11 миллионов евро роттердамскую компанию Aluchemie за загрязнение окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как указано, эта компания годами выбрасывала в воздух гораздо больше диоксида серы, чем разрешено. Суд должен принять решение по этому делу 21 марта.

Отмечено, в августе 2017 года компания Aluchemie уже была оштрафована на 150 000 евро за чрезмерные выбросы.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия подала в Европейский суд иски против шести стран за несоблюдение стандартов качества воздуха ЕС.

Так, Италия, Венгрия и Румыния предстанут перед судом за нарушение норм выбросов твердых частиц, а Германия, Франция и Великобритания за нарушение норм ЕС по ограничению содержания диоксида азота в воздухе.