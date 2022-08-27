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У Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку: є загиблі

Фото: у Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Нью-Бейерланд на півдні Нідерландів вантажівка врізалася в вечірку. В результаті аварії кілька людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції заявили, що розслідують інцидент, який стався близько 19:00 приблизно в 30 км на південь від Роттердама. Поки невідомо, що стало причиною інциденту.

Повідомляється, що кілька людей загинули під колесами вантажівки. Але точна кількість убитих і поранених поки тримається в секреті. Також стало відомо, що вантажівка з напівпричепом іспанської транспортної компанії зупинилася тільки після того, як впала в невеликий басейн.

Раніше стало відомо, що у США в ході аварії загинула Сара Джоан Лангенкамп. Вона була співробітницею американського посольства в Україні.

Нагадаємо сьогодні на сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.

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