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В Нидерландах из-за выброса токсического вещества пострадали восемь человек

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Нидерланды, Четверг 24 ноября 2022 06:13
В Нидерландах из-за выброса токсического вещества пострадали восемь человек Фото: (Tim Olk / jems.com)
Автор: Владимир Костырин

В нидерландском городе Мурдейк в провинции Северный Брабант из-за выброса токсичного вещества на промышленную территорию пострадали восемь человек.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Инцидент с выбросом произошел на работе, после происшествия сотрудникам предприятия стало плохо.

По информации представителя региона безопасности Центрального и Западного Брабанта, один из пострадавших серьезно ранен.

На объекте были задействованы сотрудники двух компаний.

Пострадавших доставили в больницу, а других сотрудников разместили в других местах.

Уточняется, что речь идет о работниках компании, специализирующейся на очистке резервуаров, а также компании, занимающейся хранением масел и химикатов.

"По данным службы безопасности региона ситуация быстро стабилизировалась и опасности для окружающей среды нет", - говорится в публикации.

Что стало причиной утечки ядовитого вещества - пока не ясно.

Ранее сообщалось, что в Украине создадут Национальный реестр данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ.

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