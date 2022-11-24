В Нидерландах из-за выброса токсического вещества пострадали восемь человек
В нидерландском городе Мурдейк в провинции Северный Брабант из-за выброса токсичного вещества на промышленную территорию пострадали восемь человек.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Инцидент с выбросом произошел на работе, после происшествия сотрудникам предприятия стало плохо.
По информации представителя региона безопасности Центрального и Западного Брабанта, один из пострадавших серьезно ранен.
На объекте были задействованы сотрудники двух компаний.
Пострадавших доставили в больницу, а других сотрудников разместили в других местах.
Уточняется, что речь идет о работниках компании, специализирующейся на очистке резервуаров, а также компании, занимающейся хранением масел и химикатов.
"По данным службы безопасности региона ситуация быстро стабилизировалась и опасности для окружающей среды нет", - говорится в публикации.
Что стало причиной утечки ядовитого вещества - пока не ясно.
Ранее сообщалось, что в Украине создадут Национальный реестр данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ.
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