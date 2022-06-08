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Ніщо в порівнянні з трагедією України. Надаль про відсторонення росіян на Вімблдоні

Фото: Рафаель Надаль (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Рекордсмен світу за здобутими титулами "Великого шолома" Рафаель Надаль прокоментував рішення організаторів Вімблдонського турніру не допускати до участі представників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Один із найкращих тенісистів сучасності не зрозумів резонансу від рішення відмовити росіянам у приїзді на Вімблдон-2022. На його думку, проблеми світу тенісу навіть поруч не стоять із подіями, що розгорнулися в Україні.

"Не має значення, що Вімблдон зробив те чи це, або що ATP ухвалили одне чи інше рішення. Має значення справжня трагедія – те, що в Україні гинуть люди і страждають багато сімей, ось головна річ – решта значення не має", – розповів Надаль.

У квітні організатори Вімблдонського турніру позбулися тенісистів із РФ і Білорусі через розв'язування війни проти України керівництвом обох держав. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) вирішила не нараховувати рейтингові очки за ВІмблдон-2022.

Нагадаємо, що іспанець Надаль здобув 14-й титул на "Ролан Гаррос" і оновив рекорд за кількістю виграних "Великих шоломів".

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