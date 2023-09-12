RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ничего сверхнового не будет. У Буданова дали прогноз по переговорам Путина с Ким Чен Ыном

Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин будет просить о поставках оружия во время встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Ничего сверхнового там не будет. Путин будет просить. Сам факт очень красноречив - что люди, которые себя называют сверхдержавой, обращаются к Северной Корее", - сказал он.

Юсов отметил, что диктаторы будут обсуждать поставки артиллерийских снарядов, оружия и боекомплектов советских времен. То есть, речь идет о тех же вещах, которые уже обсуждал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с Ким Чен Ыном.

"Сейчас об этом будет просить Путин. Но нет оснований полагать, что все пожелания российского диктатора будут удовлетворены", - добавил разведчик.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Сегодня Ким Чен Ын прибыл с рабочим визитом в Россию. Там он намерен встретиться с Путиным.

Американские чиновники сообщали, что одним из предметов обсуждения может стать передача России северокорейского оружия. В частности, артиллерийских боеприпасов.

По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение. При этом источники РБК-Украина в спецслужбах сообщали, что подтверждения этой информации нет.

Больше о том, почему Россия хочет союза с КНДР, можно прочесть в материале РБК-Украина.

Кроме того, издание исследовало, что пишут иностранные медиа о визите Ким Чен Ына в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинКим Чен ЫнГУР