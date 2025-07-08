Ночной прилет дронов в Николаеве: вспыхнул пожар в пригороде, есть раненый

Так, в ночь с понедельника на вторник, 8 июля, в Николаеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. После этого в пригороде Николаева возник пожар.

Около 2:29 мэр города сообщил о взрыве и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза атаки дронов оставалась актуальной.

"В Николаеве слышен еще один взрыв! Угроза дронов продолжается", - говорилось в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщили, что в направлении области двигались ударные БпЛА.

"Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря, в направлении Николаевщины", - сообщили военные.

Впоследствии, в 3:08, Виталий Ким уточнил, что в результате обстрела возник пожар в пригороде, и сейчас на месте работают соответствующие службы.

На момент публикации новости в Николаеве уже объявили отбой тревоги.