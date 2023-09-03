"Одесская область. Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Фото: Ночной обстрел Одесской области: в ГСЧС показали фото последствий попадания (t.me/dsns_telegram)

Ночной обстрел Одесской области

После выхода Российской Федерации из "зернового соглашения" террористы усилили обстрелы портовой инфраструктуры Украины.

Этой ночью оккупанты прибегли к нескольким волнам атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области.

Как сообщают Воздушные силы, всего враг выпустил 25 ударных БпЛА. "Приземлить" удалось 22 беспилотника.

К сожалению, в результате попадания возник пожар. В том числе были и пострадавшие.