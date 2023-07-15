Ночные обстрелы Кривого Рога и успехи в контрнаступлении ВСУ: новости за 14 июля

Ночью, 14 июля, россияне атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе типа Shahed. В то же время Вооруженные Силы преуспевают в нескольких направлениях фронта.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмута

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро:

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях;

Наши воины давят на врага севернее и южнее Бахмута. На направлении Белая Гора – Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах;

Оккупанты сосредотачиваются на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Украинские военные за неделю продвинулись на Мелитопольском направлении на 1700 м

Штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов.

В то же время оккупанты проводили контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.

Украинские военные готовятся к наступлению на Херсонском направлении, - Нацгвардия

" На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", - сообщил на брифинге представитель Национальной гвардии полковник Николай Уршалович

Фронт, продвижение ВСУ, оборона. Зеленский провел новую Ставку

По словам президента Владимира Зеленского, он заслушал доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского - по ситуации на фронте, продвижении, обороне.

Россияне используют ухудшение погоды для воздушных атак по Украине

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в темное время суток и при ухудшении погоды работа для наших мобильных огневых групп ПВО усложняется.

"Враг использует не только темное время суток. Возможно, кое-что хотел воспользоваться некоторыми "прихотями" погоды. Разумеется, если есть облачность серьезная, то это тоже усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны прежде всего видеть объект, воздушную цель. Потому что надо Прицелиться по нему. Ну и так же погода влияет на любые объекты, которые есть в небе и на работу пилотируемой авиации и т.д.", - объяснил Игнат.

Воздушная тревога ночью 14 июля

В ряде областей Украины ночью, 14 июля, были объявлены воздушные тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "шахедов" и баллистических ракет.

В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

Защитники ПВК "Восход" сбили 6 "шахедов", однако все цели сбить не удалось. Так, в Кривом Роге повреждено коммунальное предприятие: одно админздание там уничтожено, еще три - изуродованы.

Теперь в Украине будут праздновать Рождество 25 декабря

Совет также изменил даты еще нескольких мир:

15 июля – День Украинской Государственности (вместо 28 июля);

1 октября – День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).

Драка под ковром". В ВСУ отреагировали на чистки в армии РФ

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый прокомментировал увольнение российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении.

"Постоянно Министерство обороны РФ возглавлял или ставленник их "КГБ-шной" мафии, типа Иванова (Сергей Иванов, глава Минобороны РФ с 2001 по 2007 год – ред.), который является давним соратником Путина. Или Шойгу, которого тоже армия ненавидит и не. Перед тем у них был Сердюков (Анатолий Сердюков, глава Минобороны РФ с 2007 по 2012 год - ред.) Также человек с бизнесом, не терпевший военных, поэтому, я думаю, там еще идет "драка под ковром". И еще мы многое узнаем", - сказал Череватый.

Суд арестовал митрополита Павла

Суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на арест. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.