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Ночной обстрел Кривого Рога: стали известны последствия

Фото: стали известны последствия обстрела Кривого Рога (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 14 июля, россияне атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе типа Shahed. Пострадал один человек, тоже есть разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, защитники ВК "Восход" сбили 6 "шахедов", однако все цели сбить не удалось. Так, в Кривом Роге повреждено коммунальное предприятие: одно админздание там уничтожено, еще три - изуродованы.

"Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - отметил Лысак.

Также он добавил, что ночью россияне ударили из артиллерии по Великомихайловскому обществу, повредив частный дом и линию электропередач. Там обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога ночью 14 июля

В ряде областей Украины ночью, 14 июля, были объявлены воздушные тревоги . В воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "шахедов" и баллистических ракет.

В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

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Кривой Рогвибухи