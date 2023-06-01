Ночной обстрел Киева: все вражеские ракеты были сбиты

По словам начальника КГВА Сергея Попко, враг, вероятно, использовал крылатые и баллистические ракеты, которые запускались с ОТРК.

"По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны", - отметил он.

Также Попко заявил, что в результате падения обломков на поликлинику и многоэтажный дом в Деснянском районе, погибли 3 человека и еще 10 получили ранения. Среди погибших - двое детей.

В Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть. Есть потерпевшие, всем оказана медицинская помощь.

Попко также отметил, что баллистические ракеты летят очень быстро, поэтому времени на то, чтобы добраться до укрытия, становится меньше. Кроме этого, он отметил цинизм россиян, убивших украинских детей в День защиты детей.

Ночная атака РФ на Киев 1 июня

В ночь на 1 июня в Киеве и в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Позже в Киеве услышали по меньшей мере пять взрывов - местные власти заявляли о работе ПВО.

Подробнее о последствиях атаки на столицу вы можете узнать в материале РБК-Украина .

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