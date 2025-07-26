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Ночной обстрел Харькова: за три часа более 20 ударов, пострадали спасатели

Фото: в Харькове результате обстрела пострадали не только гражданские (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 20 июля совершили комбинированную атаку на Харьков. Более того, враг целенаправленно ударил по спасателям, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Этой ночью Харьков снова держал удар. Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа - 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и потом уже 15 "Шахедов", - говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что в результате обстрела повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги и контактная сеть.

По его словам, по состоянию на утро продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе.

 

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, известно, что из-за вражеской атаки пострадали 5 человек - среди них трое спасателей. Как проинформировал мэр, они пострадали во время повторного удара.

"Они получили ранения уже после первого прилета - во время повторного удара. Враг целится по тем, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм", - пишет Терехов.

Резюмируя он добавил, что с первых минут на местах ударов работают коммунальные службы города. В частности, энергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополитен, осветители, зеленстрой и лифтовики.

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку. В основном под атакой были Харьков, Днепр, Каменское, Запорожье и Шостка.

В частности, в Днепре и области известно о погибших и пострадавших. Кроме того, повреждена многоэтажка, промышленные предприятия. Были пожары, в том числе и на парковке, в результате чего сгорели авто.

Подробнее о том, в какой последовательности происходила атака - читайте в материале РБК-Украина.

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