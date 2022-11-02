Ночные заморозки и дождь: какой будет погода завтра

Так, ночью в Приазовье пройдет небольшой дождь. Днем в северных, большинстве центральных и в Харьковской областях ожидается умеренный дожь. На остальной территории страны без существенных осадков.

Кроме того, ночью и утром в Закарпатье и на северо-востоке страны ожидается туман.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля, в восточных и северо-восточных областях от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Дневная температура составит +7...12 градусов, на Закарпатье до +15, а в южной части - до +17.