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Ночные заморозки и дождь: какой будет погода завтра

Фото: в Украине 3 ноября ожидается дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в четверг, 3 ноября, ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем прогреется до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью в Приазовье пройдет небольшой дождь. Днем в северных, большинстве центральных и в Харьковской областях ожидается умеренный дожь. На остальной территории страны без существенных осадков.

Кроме того, ночью и утром в Закарпатье и на северо-востоке страны ожидается туман.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля, в восточных и северо-восточных областях от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Дневная температура составит +7...12 градусов, на Закарпатье до +15, а в южной части - до +17.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни.

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