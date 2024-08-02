RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночные взрывы в Крыму: СМИ рассказали о пожарах на позициях ПВО оккупантов в Балаклаве

Фото: российские захватчики в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе оккупированной Балаклавы в Крыму произошли пожары на позициях российской воинской части противовоздушной обороны. Это случилось после серии взрывов на полуострове из-за воздушной атаки этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Речь идет о пожарах на позиции ракетной части российских захватчиков в Балаклаве.

Это указывают данные мониторинговой группы "Крымского ветра" и спутниковые снимки.

Также указывается, что время 1.57-2.20 "совпадает со временем атаки на Севастополь".

При этом "Крымский ветер" обращает внимание, что возгорание может быть "как после пусков ракет, так и после попаданий".

 

Взрывы в Крыму ночью 2 августа

Ранее сообщалось, что этой ночью на захваченном российскими оккупантами украинском Крыму раздались взрывы. В сети сообщалось, что громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Представители оккупационной "администрации" заявляли об атаке беспилотников и ракетном ударе по Севастополю. Так, местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что якобы "массированная атака" была отбита.

Также он рассказал о падении обломков воздушных целей в районах ряда улиц в Севастополе, и что фугасная часть ракеты ATACMS, сбитой ПВО, пробила крышу девятиэтажки и застряла на техническом этаже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВзрывы