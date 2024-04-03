Ночные удары РФ по Селидово и Николаевке: полиция показала последствия обстрелов

В результате ночных российских ракетных и бомбовых ударов по Селидово и Николаевке Донецкой области было зафиксировано более 50 разрушений и 3 человека получили ранения. Появились видео и фото последствий обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Раненые были в Николаевке, а в Селидово обошлось без пострадавших.
Как уточнили в правоохранительных органах, на жилой сектор Николаевки войска РФ сбросили 4 планирующих авиабомба (УМПБ-Д30СМ). Это произошло вчера около 21:40.
"В результате атаки травмированы гражданские жители: 47-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 43 и 57 лет. Раненые доставлены в больницу", - передали в полиции.
В городе были повреждены:
"В первые минуты после удара помощь людям оказывали полицейские офицеры Николаевской общины", - говорится в сообщении.
По городу Селидово российские оккупанты ударили ночью 5 ракетами "С-300". В результате вражеских обстрелов в населенном пункте были повреждены:
"Собранные полицейскими материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация - ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - рассказали в полиции.
Последствия российских обстрелов Селидово и Николаевки в ночь на 3 апреля (фото: npu.gov.ua)
Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона, в регионе продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов, по которым регулярно наносят удары российские захватчики.
В частности, по его словам, в Часовом Яре до сих пор остается 775 жителей.
Ранее сообщалось, что в результате ночных российских обстрелов города Николаевка Донецкой области, который является городом-спутником Славянской ТЭС, ранения получили три сотрудника станции.
Как добавили в ОВА, пострадавшие были доставлены в больницу.
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