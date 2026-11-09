Ночные морозы сменятся потеплением до +18: прогноз погоды в Украине на 10-14 ноября

Прогноз погоды на 10-11 ноября

10 ноября: сохраняется холодная погода. В большинстве областей ожидается ночью от 0 до -3. Только на юге и востоке ночная температура будет удерживаться в пределах 0…+2, а в Одесском регионе до +6…+8. Днем по стране термометры покажут в среднем +4…+7. Осадки маловероятны, будет преобладать переменная облачность.

Фото: прогноз на 10 ноября (скриншот)

11 ноября: ночная температура начнет постепенно подниматься и колебаться преимущественно от +1 до +4. Днем ожидается умеренное тепло: в западных, северных и центральных областях +3…+7, на юге - до +10…+12. В центральных и северных регионах возможен дождь.

Фото: прогноз на 11 ноября (скриншот)

Волна потепления: 12-14 ноября

Начиная с середины недели в Украине начнется стремительное повышение температуры воздуха.

12 ноября: ночью плюсовая температура установится по всей территории Украины (+1...+6). Дневная температура в большинстве областей прогреется до +7…+10, а на юге - до +11…+13.

Фото: прогноз на 12 ноября (скриншот)

13 ноября: потепление усилится. Ночью ожидается +6…+11 на западе и юге. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15, а в Черновицкой области - до +16...+18.

Фото: прогноз на 13 ноября (скриншот)

14 ноября: пик теплой волны расширится на большей части страны. На юге (в Одесской, Николаевской областях и Крыму) днем ожидается +16...+18. В центральных, восточных и северных областях дневная температура будет +12...+15, и только на западе начнется незначительное снижение до +3...+8.