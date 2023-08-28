ua en ru
Пн, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная ракетная атака. В Днепропетровской области работает ПВО

Днепропетровская область, Понедельник 28 августа 2023 04:36
UA EN RU
Ночная ракетная атака. В Днепропетровской области работает ПВО Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепропетровской области работают силы и средства противовоздушной обороны ночью 28 августа из-за вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на командование Воздушных сил ВСУ.

Про работу ПВО в Днепропетровской области военные сообщили около 04:25. Перед этим в регионе, как и во многих других областях страны, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.

Также в Воздушных силах рассказали о пуске ракет "Калибр" с Черного моря.

"Внимание! Днепропетровская область – работает ПВО! Полтавская, Днепропетровская области – находитесь в укрытии!" - говорится в заявлении военных.

Ночная ракетная атака 28 августа

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена почти по всей стране.

Перед этим представители Сил обороны юга Украины сообщили 27 августа днем, что войска РФ возобновили дежурство ракетоносителей в Черном море, из-за чего зафиксирована высокая угроза ракетных обстрелов по нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ракетна атака ПВО ракетный удар
NEWS
Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги