Ночная атака на Запорожье: стали известны последствия вражеских ударов

В результате вражеских атак, предварительно, пострадавших среди граждан нет.

"Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага. Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха", - рассказал чиновник.

Также отмечается, что не местах работают специалисты над ликвидацией последствий вражеских ударов.

"Пока российские снаряды уничтожают гражданские объекты, сражаются с мирными людьми и животными, ВСУ продолжает путь к освобождению нашей земли и долгожданной победы", - подчеркивает глава ОВА.

Ночная атака РФ 20 июня

Российские оккупанты в ночь на 20 июня вновь устроили воздушную атаки на разные города Украины, и почти по всей стране объявлены воздушные тревоги.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили граждан об угрозе вражеских атак с использованием ударных беспилотников Shahed и ракет, в том числе - баллистических.

Тем временем в разных регионах стали сообщать о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрывы произошли в Запорожье.

Также стало известно о работе ПВО в Киеве и области на фоне ночной атаки противника с применением "Шахедов".