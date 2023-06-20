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Ночная атака на Запорожье: стали известны последствия вражеских ударов

Фото: глава Запорожской ОВА рассказал о последствиях вражеских воздушных атак (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье и пригороде во время ночной воздушной атаки противник наносил удары по гражданской и сельскохозяйственной инфрастуктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской военной областной администрации Юрия Малашко в Telegram.

В результате вражеских атак, предварительно, пострадавших среди граждан нет.

"Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага. Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха", - рассказал чиновник.

Также отмечается, что не местах работают специалисты над ликвидацией последствий вражеских ударов.

"Пока российские снаряды уничтожают гражданские объекты, сражаются с мирными людьми и животными, ВСУ продолжает путь к освобождению нашей земли и долгожданной победы", - подчеркивает глава ОВА.

Ночная атака РФ 20 июня

Российские оккупанты в ночь на 20 июня вновь устроили воздушную атаки на разные города Украины, и почти по всей стране объявлены воздушные тревоги.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили граждан об угрозе вражеских атак с использованием ударных беспилотников Shahed и ракет, в том числе - баллистических.

Тем временем в разных регионах стали сообщать о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрывы произошли в Запорожье.

Также стало известно о работе ПВО в Киеве и области на фоне ночной атаки противника с применением "Шахедов".

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