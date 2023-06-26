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Ночная атака на Украину с юга: силы ПВО сбили 13 воздушных целей

Фото: силы сбили 13 воздушных целей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время ночной атаки на Украину силы ПВО сбили 13 воздушных целей. Среди них две крылатые ракеты "Калибр" и 7 "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.

Согласно сообщению, ночью 26 июня 2023 года российские войска атаковали Украину преимущественно с южного направления.

Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подлодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "шахед", - говорится в сообщении и отмечается, что тип четырех дронов не установлен.

Атака на Украину

Как сообщало РБК-Украина, в нос на 26 июня в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в Одессе раздались взрывы. Из-за взрывной волны во время работы ПВО повреждены окна в двух многоквартирных домах

Россияне с конца апреля почти ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе и ракетами разного типа. Оккупанты стали чаще использовать аэробалистические ракеты "Кинжал" и баллистическое вооружение.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина сообщил, что Россия в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.

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