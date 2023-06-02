Ночная атака на Украину: в Генштабе назвали количество выпущенных и сбитых целей

"Предварительно, в эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ночная атака на Украину

Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Ранее сообщалось, что в Киеве и области работали силы ПВО.

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Сообщается, что пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также синхронно с ракетами столицу атаковали и БпЛА.

Позже стало известно, что в Подольском районе Киева произошло возгорание травы в результате падения обломков.

Также, по информации мэра Киева, после воздушной тревоги в Дарницком районе на проезжей части обнаружили тлеющие обломки ракеты. Вскоре Киевской городской военной администрации сообщили, что информация об обломках не подтвердилась.