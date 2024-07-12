RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака на Украину. Беларусь поднимала авиацию из-за "заблудившегося" "Шахеда", - Гаюн

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 12 июля, враг атаковал Украину ударными дронами типа Shahed-131/136. Из-за "заблудившегося" беспилотника Беларусь поднимала авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Во время атаки один из беспилотников не менее 1 часа находился в воздушном пространстве Беларуси. БпЛА зашел из Черниговской области в районе поселка Лоев и взял курс на северо-запад (около 19:30). 

Важно и то, что на момент поступления первой информации о заходе БПЛА в Беларуси уже более часа в воздухе находился вертолет Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский район с аэродрома Мачулище (около 19:00). Перед этим также в воздух были подняты истребители из Барановичей (около 18:30). 

Фото: Беларусь поднимала авиацию из-за "заблудившегося" "Шахеда" (Getty Images)

Вполне вероятно, что противовоздушная оборона (ПВО) зафиксировала залет "Шахеда" задолго до того, как информация об этом начала распространяться в Telegram-каналах. 

"Не исключено, что войска Беларуси были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из шахедов", - добавляет Telegram-канал.  

Обстрелы Украины 11-12 июля

Вчера, 11 июля, вечером враг атаковал Украину 5 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101. В частности враг запустил 19 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 и БпЛА неустановленного типа.  Основным направлением удара был Староконстантинов.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 11 БпЛА в Николаевской, Киевской, Винницкой и ряде других областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна в Украине