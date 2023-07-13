Ночная атака по Украине: силы ПВО уничтожили 20 вражеских дронов и 2 ракеты "Калибр"

Отмечается, что враг атаковал дронами с северо-восточного направления (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Также РФ применила две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую - "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", - сообщили в Воздушных силах.

В частности, в Николаевской области силы ПВО сбили одну ракету "Калибр" и четыре дрона-камикадзе типа Shahed 136/131.

Ночная атака по Украине

Войска РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. Взрывы раздались в столице, Запорожье, Хмельницком и Кропивницком. В результате атаки являются разрушения, ранены и убиты.

В результате ночной атаки дронов-камикадзе на столицу ранения получили четыре человека. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.

В КМВА сообщили, что ночью в результате вражеской атаки случаи падения обломков зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.