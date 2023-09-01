Ночная атака по Украине: силы ПВО сбили одну ракету, вторая - ударила по Винницкой области
Ночью 1 сентября российские войска атаковали Украину двумя крылатыми ракетами "Калибр". Одну из них силам ПВО удалось сбить, другая - попала в частное предприятие в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отмечают в Воздушных силах, пуски двух ракет были произведены с акватории Черного моря (район Феодосия).
Одну ракету удалось уничтожить, другая попала в одно из частных предприятий Винницкой области.
В результате атаки повреждено имущество, частные авто и есть пострадавшие.
Как сообщил глава ОВА Андрей Райкович, ракета была сбита над Кировоградской областью.
"Во время утренней тревоги в небе над Кировоградской областью сбита крылатая ракета. Разрушений, погибших и травмированных нет", - написал он в Telegram.
Обновлено 8:50
В Винницкой ОВА подтвердили информацию о попадании ракеты в одно из предприятий.
"Во время ночной атаки враг запустил две ракеты. Одну удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий в Винницкой области", - написал руководитель области Сергей Борзов.
Позже он добавил, что из-за удара пострадали три человека. По его словам, все они гражданские. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.
Обновлено 10:44
Как стало известно, ракета попала в предприятие в Калиновской общине Винницкой области.
"К сожалению, есть и прилеты. В результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания", - рассказали в Калиновском городском совете.
Как сообщило "Суспільне", ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек. Им оказывается медицинская помощь.
Ночная атака по Украине
В ночь на 1 сентября из-за угрозы вражеских ракетных атак воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, а также в Киеве.
Военные предупредили граждан об угрозе применения российскими оккупантами ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря для нанесения ударов по территории Украины.
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