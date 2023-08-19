Ночная атака "Шахедов". Воздушные силы назвали количество сбитых дронов

Отмечается, что запускали "Шахеды" войска РФ по Украине с северного направления.

Так, всего во время воздушной атаки противником было выпущено 17 ударных дронов из района Курска (РФ).

В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников", - рассказали военные.

Кроме того, добавили в ВС, за минувшие сутки, 18 августа, противовоздушной обороне удалось уничтожить 6 БПЛА оперативно-тактического уровня разных типов и 1 ударный типа "Ланцет".

Воздушная атака РФ по Украине ночью 19 августа

Войска РФ этой ночью снова устроили воздушную атаку по городам Украины. Для этого интервенты применили ударные дроны, а также в Воздушных силах предупреждали об угрозе атак с применением баллистических ракет.

Сигналы тревоги звучали во многих областях - как на востоке и юге, так и в центре и севере, а позже тревога была объявлена и в некоторых западных регионах.

Позже взрывы раздались в Хмельницкой области. Представитель местной власти отметил, что в регионе работает ПВО. Кроме того, были взрывы также в Запорожском районе.