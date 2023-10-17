Ночная атака "Шахедов": в Одессе обломки сбитых БПЛА упали в яхт-клуб (фото)

В Одессе силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все дроны-камикадзе, которыми войска РФ атаковали город этой ночью. Обломки вражеских целей упали в районе яхт-клуба, в результате чего есть разрушения и повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера и Силы обороны юга Украины .

"Наши силы ПВО уничтожили 6 ударных беспилотников. В Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены частные имущества: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств", - рассказал чиновник.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших граждан в результате очередной российской воздушной атаки по Одессе, добавили в администрации.

Как уточнили военные, российские захватчики направили на Одессу 6 барражирующих боеприпасов типа "Shahed-136" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Ударные дроны противника заходили на удар по Одесской области из акватории Черного моря.

"Обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали". - сообщили в Силах обороны.

Также военные показали фото последствий падения обломков вражеских дронов-камикадзе в Одессе.

Воздушная атака по Одессе ночью 17 октября

Российские оккупанты этой ночью в очередной раз нанесли по Украине комбинированный удар с применением ракет и дронов-камикадзе. Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей. Около трех часов ночи в Одессе прозвучала серия взрывов, в регионе работали средства ПВО ВСУ.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили утром, что войска РФ нанесли ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 "Шахедов".

Защитники украинского неба уничтожили одну авиационную ракету Х-59 и 6 вражеских Shahed-136/131".