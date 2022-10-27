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Ночная атака "Шахедов" на Киевскую область: в полиции рассказали подробности

Фото: оккупанты, применив "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 27 октября российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. В настоящее время спасатели ликвидируют пожар, правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов. По предварительным данным, жертв и потерпевших нет", - сообщил он.

Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, которые ударили по одному из районов области.

Фото: обломки беспилотников, которые ударили по Киевской области 27 октября (t.me/andrii_nebytov)

Стоит отметить, что в других районах ночью успешно отработала система противовоздушной обороны, уничтожив несколько вражеских дронов.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 октября нанесли удар по Киевской области. Вследствие чего было зафиксировано несколько "прилетов".

Кроме того, мы писали, что ночью украинский катер сбил российский "Shahed-136", летевшего в небе над Черным морем.

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