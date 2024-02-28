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Ночная атака "Шахедов" и ракет. В Силах обороны рассказали о сбитых российских дронах

Среда 28 февраля 2024 07:12
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Ночная атака "Шахедов" и ракет. В Силах обороны рассказали о сбитых российских дронах Фото: в Генштабе ВСУ назвали количество сбитых "Шахедов" российских захватчиков при отражении очередной воздушной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины были уничтожены все дроны-камикадзе типа "Шахеди", которые российские оккупанты запускали ночью во время очередной воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram командования Воздушных сил.

В утренней сводке в военном командовании отметили, что всего противник применил 10 ударных беспилотников для атаки вечером вторника, 27 февраля.

"В конце минувших суток, российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БпЛА были уничтожены", - говорится в заявлении военных.

В свою очередь, в пресс-службе Сил обороны юга Украины отметили, что 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области.

Отражение воздушной атаки

"В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку", - рассказали защитники.

Отмечается, что подавляющее большинство "Шахедов" сбито над морем:

  • 1 - в Николаевской области,
  • 9 - в Одесской области.

Последствия падения обломков в Одессе

Кроме того, отмечается, что во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого "Шахеда" повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

"Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не повреждены", - передали военные.

Не только "Шахеды", но и ракеты

В командовании Воздушных сил ВСУ позже уточнили, что кроме "Шахедов", россияне запускали по Украине этой ночью зенитные управляемые ракеты С-300.

Всего в ночь на 28 февраля противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной части Донецкой области и 10 ударными БпЛА типа "Shahed" из района российского Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", - рассказали защитники неба.

Ночная атака &quot;Шахедов&quot; и ракет. В Силах обороны рассказали о сбитых российских дронах

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 27 февраля в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Около 22:50 в Одессе раздались взрывы. Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО, соблюдать информ-тишину.

Позже стало известно, что в Одессе в результате падения обломков сбитого силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ вражеского дрона-камикадзе было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, и произошел пожар, который оперативно потушили.

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