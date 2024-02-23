RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака "Шахедов": В Генштабе назвали количество сбитых дронов россиян

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о сбитых вражеских ударных дронах в ночь на 23 февраля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В ночь на 23 февраля российские оккупанты наносили по Украине удары с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито более двадцати враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

По данным военного командования в утренней сводке, всего ПВО смогло ликвидировать 23 "Шахеда".

"Ночью, российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в сообщении.

Ночная российская воздушная атака

Напомним, в четверг вечером в Украине была объявлена воздушная тревога центральных и южных областей из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

Позже в Силах обороны юга Украины рассказали, что оккупанты для ударов по Одесской области применили ударные дроны типа Shahed-131/136, а также из самолетов тактической и стратегической авиации, с акватории Черного моря, были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22.

Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 9 дронов-камикадзе россиян. Отмечается, что один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и привел к разрушению и пожару. Сначала были данные об одном погибшем, и также сообщалось, что внутри еще могли находиться люди. Позже стало известно, что количество жертв в Одессе увеличилось до трех человек.

Добавим, после полуночи в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о фиксации вражеских ударных беспилотников "Шахед". В частности, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении Днепра и области. Позже взрывы также прогремели в Днепре.

Местные власти уже под утро сообщили, что в Днепре из-за попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку число пострадавших в целом достигло восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОГенштаб ВСУАтака дронов