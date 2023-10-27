Ночная атака "Шахедами": враг атаковал двумя волнами, из-за "прилета" произошел пожар

Войска РФ направляли дроны-камикадзе двумя волнами - в каждой было по три БПЛА, а под атаку попали Николаевская и Херсонская области.

"То есть, общее количество - шесть (дронов), и пять из них были уничтожены", - рассказала офицер.

Гуменюк уточнила, что два "Шахеда" были сбиты силами и средствами ПВО в Николаевской области, и еще три - в Херсонской области.

"К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Возник пожар, но он не критический, локализован, и спасатели работают", - сказала Гуменюк о "прилете" в Николаевской области.

Она также рассказала, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По словам Гуменюк, противник, судя по всему, при нынешней воздушной атаке подыскивал новую тактику.

"Они пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективен", - отметила она.

Как рассказал начальник Николаевской ОВА, в ночь на 27 октября за пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражеских "Shahed 131/136".

"В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. Без пострадавших", - сообщил он.

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты почти ежедневно устраивают воздушные атаки по городам Украины, применяя для нанесения ударов ракеты различных типов, барражирующие боеприпасы ("Шахеды"), а также авиационные управляемые бомбы.

Так, напомним, при прошлой атаке, в ночь на 25 октября, противник снова запустил по Украине дроны-камикадзе. В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.

Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение. Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.