Ночная атака "шахедами". В Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО

В ночь на 30 июля, в Херсонской и Днепропетровской областях наши воины "приземлили" четыре вражеских "шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Как пишет пресс-служба, россияне атаковали четырьмя БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

В частности кроме "шахедов", в пределах Херсонской и Днепропетровской областей, наша ПВО уничтожила еще и 4 разведывательных БПЛА.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 29 июля противовоздушной обороной было уничтожено четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - добавляет пресс-служба.

Ночная атака "шахедами"

Этой ночью враг атаковал Днепропетровскую область, применяя артиллерию и дроны-камикадзы. Как рассказывал председатель ОВА Сергей Лысак, россияне били из артиллерии по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам. В частности, на Криворожский район были направлены два "шахеда", которые были уничтожены позже нашими защитниками.

"Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Поврежденное складское помещение", - рассказал глава ОВА и добавил, что погибших и пострадавших нет.