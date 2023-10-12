Удар "Шахедов" по Одесской области: возникли пожары, один человек ранен

"В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы. Пострадал один человек. Женщина 1935 года рождения получила термические ожоги", - отметил глава ОВА.

По его словам, пострадавшая находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ночная атака "Шахедов" 12 октября

Российские войска ночью с 11 на 12 октября нанесли массированный удар "Шахедами" по территории Украины с двух направлений. Большинство воздушных целей было уничтожено в Одесской области. Также сообщалось об угрозе в других южных и центральных областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские силы ПВО в хоте отражения воздушной атаки уничтожили 28 дронов-камикадзе, всего же было запущено по территории Украины 33 воздушных цели.