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Удар "Шахедов" по Одесской области: возникли пожары, один человек ранен

Фото: войска РФ ударили по Одесской области "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли массированный удар "Шахедами" по Одесской области, зафиксировано попадание дронов-камикадзе в Измаильском районе, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы. Пострадал один человек. Женщина 1935 года рождения получила термические ожоги", - отметил глава ОВА.

По его словам, пострадавшая находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ночная атака "Шахедов" 12 октября

Российские войска ночью с 11 на 12 октября нанесли массированный удар "Шахедами" по территории Украины с двух направлений. Большинство воздушных целей было уничтожено в Одесской области. Также сообщалось об угрозе в других южных и центральных областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские силы ПВО в хоте отражения воздушной атаки уничтожили 28 дронов-камикадзе, всего же было запущено по территории Украины 33 воздушных цели.

 

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