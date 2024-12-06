Ночная атака российских дронов на Киев: в КГВА рассказали, как отработала ПВО

Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что вражеские дроны заходили в Киев волнами, в большинстве случаев единичными целями и с разных направлений. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали столице. Он добавил, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы ВСУ.

Также Попко проинформировал, что, по предварительным данным, в городе было зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших.

"Прошу всех добросовестно следовать правилам безопасности и при объявлении воздушной тревоги следовать к укрытию", - резюмировал он, обращаясь к украинцам.