Ночная атака РФ на Киев: обломки дронов упали в Голосеевском районе

В ночь на 6 декабря Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Он уточнил, что обломки упали на проезжую часть. Возгораний, повреждений зданий или пострадавших на данный момент нет.

Обновлено в 02:05

В КГВА подтвердили, что в результате вражеской атаки БпЛА было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе.

"Предварительно, на открытую территорию. Повреждены окна нежилого помещения. Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - уточнил Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 02:18

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

Отметим, что воздушная тревога в столице на момент публикации новости не прекращалась. По состоянию на 01:58 сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.