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Ночная атака РФ на Киев: обломки дронов упали в Голосеевском районе

Пятница 06 декабря 2024 01:58
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Ночная атака РФ на Киев: обломки дронов упали в Голосеевском районе Фото: в результате падения БпЛА пострадавших нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 декабря Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Он уточнил, что обломки упали на проезжую часть. Возгораний, повреждений зданий или пострадавших на данный момент нет.

Обновлено в 02:05

В КГВА подтвердили, что в результате вражеской атаки БпЛА было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе.

"Предварительно, на открытую территорию. Повреждены окна нежилого помещения. Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - уточнил Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 02:18

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

Отметим, что воздушная тревога в столице на момент публикации новости не прекращалась. По состоянию на 01:58 сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Ночная атака РФ на Киев: обломки дронов упали в Голосеевском районе

Напомним, что в ночь с 5 на 6 декабря в Киеве дважды раздавался сигнал воздушной тревоги. Кроме того, дважды были слышны взрывы на фоне атаки беспилотников, поскольку их сбивали силы ПВО.

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