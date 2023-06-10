Ночная атака. Россия выпустила 8 ракет и 35 дронов: сколько сбили

Россия в ночь на 10 июня выпустила по Украине 8 ракет разного типа, а также 35 дронов-камикадзе иранского производства. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака продолжалась с 23:00 9 июня до 5:00 10 июня. Оккупанты атаковали Одесскую, Харьковскую и Полтавскую области.

По данным военных, 8 ракет наземного базирования разных типов Россия выпустила из северного и южного направлений. Дроны выпускали из района восточного побережья Азовского моря.

Силы противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов Shahed-136/131.

Также за минувшие сутки, 9 июня, ВСУ сбили 12 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан-10, Zala, Supercam).

Что известно о ночной атаке

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину. Жители нескольких областей слышали взрывы из-за работы ПВО.

Так, в Одессе обломки дрона упали на многоэтажку, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Кроме того, оккупанты атаковали Харьковскую область и аэродром "Миргород" в Полтавской области. Местные власти сообщили, что повреждена инфраструктура аэродрома и техника, но жертв нет.

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