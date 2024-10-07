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Ночная атака РФ на Киев: все дроны, которые угрожали столице, были обезврежены

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 7 октября, Россия в очередной раз атаковала Киев дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

В частности, вражеские БпЛА заходили в Киев волнами и с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены.

"Информация по поводу разрушений или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - рассказал Сергей Попко, начальник КГВА.

Он добавил, что это была четвёртая воздушная атака на Киев с начала октября 2024 года.

"Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы", - резюмировал Попко.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октябре Россия тоже пыталась атаковать Киев дронами. Сили ПВО, точно так же как и сегодня, обезвредили все беспилотники, которые были обнаружены в воздушном пространстве столицы.

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