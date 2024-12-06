Ночная атака РФ на Киев: обломки дронов упали в Голосеевском районе

В ночь на 6 декабря Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Он уточнил, что обломки упали на проезжую часть. Возгораний, повреждений зданий или пострадавших на данный момент нет.
В КГВА подтвердили, что в результате вражеской атаки БпЛА было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе.
"Предварительно, на открытую территорию. Повреждены окна нежилого помещения. Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - уточнил Сергей Попко, начальник КГВА.
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Отметим, что воздушная тревога в столице на момент публикации новости не прекращалась. По состоянию на 01:58 сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Напомним, что в ночь с 5 на 6 декабря в Киеве дважды раздавался сигнал воздушной тревоги. Кроме того, дважды были слышны взрывы на фоне атаки беспилотников, поскольку их сбивали силы ПВО.
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